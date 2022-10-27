Житель Муравленко отправился в колонию строгого режима за подделку водительских прав

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В Муравленко вынесли приговор местному жителю 1992 года рождения, который раскатывал по городу с поддельными правами. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, выявить нарушителя удалось во время проверки документов.

- В ходе проверки документов гражданин предъявил автоинспектору водительское удостоверение, которое, по внешним признакам, вызвало сомнение в подлинности. В последствии это подтвердила экспертиза, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге на мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». А затем городской суд признал его виновным, отправив на пять месяцев в колонию строгого режима.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое судебный пристав подделал документы о передаче имущества на 7 миллионов рублей.