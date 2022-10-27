Под Муравленко перевернулась иномарка: один пассажир получил переломы, второй - погиб

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь погиб человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, трагедия произошла 26 октября на 379 километре трассы Сургут - Салехард.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Haval» не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. В результате происшествия один из пассажиров скончалась на месте от полученных травм, второго доставили в больницу с многочисленными переломами, при этом они было не пристегнуты ремнями безопасности, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Кстати, с начала года в дорожных авариях уже погибли 19 ямальцев и 258 получили травмы.

Госавтоинспекция обеспокоена сложившейся обстановкой и призывает автомобилистов строго соблюдать ПДД, учитывать дорожные условия и не превышать скорость.