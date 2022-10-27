Энергетики закупили спецтехнику для обслуживания электросетевых объектов

С начала 2022 года энергетики направили более 100 млн рублей на покупку новой спецтехники для выполнения производственных задач на подстанциях и ЛЭП в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области. Среди приобретений – малогабаритные вездеходы, современная передвижная лаборатория и погрузчики.

Для обслуживания электросетевых объектов Ханты-Мансийского автономного округа «Россети Тюмень» приобрели два малогабаритных вездехода. Внедорожники способны заменить квадроцикл, снегоход, болотоход и лодку. Использование такой техники значительно упростит доступ к подстанциям и ЛЭП в труднодоступной местности.

На Ямале для выполнения землеустроительных работ, расчистки территорий энергообъектов и подъездов к ним «Россети Тюмень» приобрели три фронтальных погрузчика. В Тюменской области автопарк электросетевого предприятия пополнился передвижной лабораторией высоковольтных испытаний (ЛВИ) на базе автомобиля «КАМАЗ». ЛВИ используется для плановых испытаний подстанционного оборудования и кабельных линий, а также оперативного поиска скрытых дефектов в нештатной ситуации.

Пополнение автопарка современным и надежным транспортом является существенным фактором оперативного и своевременного выполнения производственных задач в условиях сурового северного климата Западной Сибири.