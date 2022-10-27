Профилактическая акция поможет ноябрянам узнать свой риск возникновения инсульта

Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ноябрьска смогут поучаствовать в профилактической акции «Скажи инсульту нет - протяни здоровью руку!». Информация об этом появилась на официальной странице городской администрации в соцсети ВКонтакте.

«Здоровье - это самое ценное, что у нас есть. Высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина в крови, курение табака, ожирение, сахарный диабет - все это факторы риска развития инсульта», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет 27 октября в холле взрослой поликлиники. С 8:00 до 10:00 всем желающим измерят давление и сделают экспресс-анализ крови на холестерин и глюкозу.