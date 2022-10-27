Новости Ямала сегодня: последние ямальские новости за неделю, новости ЯНАО, региона

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Рассказываем последние ямальские новости за неделю, новости ЯНАО, региона. «Комсомолка» собрала для вас самые актуальные события.

В Муравленко прибыли 12 новых автобусов, работающих на компримированном природном газе. Транспорт для Крайнего Севера - с двойным остеклением и дополнительным подогревом салонов. Автобусы адаптированы для маломобильных пассажиров, оплата проезда - бесконтактная. Внутри установлены мультимедийные экраны и автоинформаторы, системы подсчета пассажиров, видеонаблюдения, пожаротушения и ГЛОНАСС.

В Новом Уренгое мужчина до смерти забил супругу, а затем пытался уехать из страны. Тело женщины обнаружили 25 октября в одной из квартир мкр. Восточный. На нем присутствовали следы насильственной смерти - телесные повреждениями в области головы.

На Ямале выдали 65 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов. Больше всего зданий строится в Салехарде, Новом Уренгое и Губкинском. Основной объем новостроек предназначен для расселения аварийного жилья.

Житель Ямала нашел доказательства существования снежного человека. На видеозаписи, снятой мужчиной неподалеку от села Горки, показана глина на деревьях. По мнению северянина, ее оставил снежный человек, который случайно задел стволы, проходя мимо. Также он предположил, что рост существа превосходит человеческий, поскольку следы находились на высоте двух метров.