За период речной навигации на Ямале перевезли почти 54 тысячи пассажиров

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО подвели итоги пассажирской навигации. Напоминаем, что речные перевозки стартовали в округе 1 июня и закончилась в середине октября, за исключением паромной переправы, начавшей работу с 22 мая.

Перевозки осуществлялись по одному межрегиональному маршруту и семи межмуниципальным. Всего за навигацию выполнено 394 рейса и перевезено 63 883 пассажира.

Топ-3 самых популярных маршрутов выглядят следующим образом: Березово - Салехард - Мужи (24 715 пассажиров), Салехард - Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале (21 119 пассажиров), Салехард - Питляр - Горки - Лопхари - Казым-Мыс (8 109 пассажиров).

Сейчас водный транспорт находится на зимнем отстое, также проводятся разоружение и подготовка судов к следующей навигации.