На Ямале выдали 65 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале набирает оборот строительство жилых домов. С начала января на эти цели выдано 65 разрешений, это почти вдвое превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Больше всего домов строится в Салехарде, Новом Уренгое и Губкинском. Основной объем новостроек предназначен для расселения аварийного жилья.

- Рост количества новых строящихся домов дает основу для реализации жилищных программ, действующих на Ямале. Несмотря на экономическую ситуацию, все меры поддержки продолжают действовать. Более того, в отдельных программах, таких как «Молодая семья», мы значительно выросли по сравнению с прошлым годом, - рассказал первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

Так, в Салехарде продолжается строительство самого крупного жилого микрорайона - Обдорский, в который переедет пять тысяч семей. Первые три дома планируется сдать до конца 2023 года. Также жилье в окружной столице строится и в других районах: это 47 домов на 190 тысяч квадратных метров.

В Новом Уренгое возводится микрорайон Славянский на 1 600 семей. Уже в этом году строители завершат первые дома. А общий объем жилищного строительства достиг 25 домов на 141 тысячу квадратных метров.

Еще один лидер - Губкинский. Здесь застраивается сразу несколько новых микрорайонов. Всего здесь строится 28 домов на 75 тысяч квадратных метров.