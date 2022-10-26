Фото: администрация Салехарда

Теперь жители Салехарда могут записать видеописьмо для мобилизованных земляков. Специально для этого в городе открылась супероперативная медиапочта под названием «Нашим защитникам».

Послать живой привет тем, кто защищает нашу Родину, очень просто. Сначала надо подать заявку по телефону: 3-73-32, а затем - записать само видеописьмо. Для этого домой к желающим приедет съемочная группа городского медиацентра. Специалисты все сделают, подготовят, «упакуют» и отправят.

Принимать и отрабатывать заявки будут с 25 октября по 4 ноября.

Кстати, все видеооткрытки разместят в группе «Салехард онлайн» соцсети ВКонтакте. Автора видеописьма, которое наберет наибольшее количество откликов, отметят сертификатом от флоат-центра. Предприниматели посчитали, что объединение и спокойствие - то, что сейчас больше всего необходимо нашему обществу.