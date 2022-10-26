Житель Тарко-Сале отдал аферистке, притворившейся гадалкой, 2 миллиона рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Пуровского района обратился 39-летний житель Тарко-Сале, ставший жертвой мошенницы. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина нашел в интернете объявление некой гадалки и обратился к ней за помощью.

- На протяжении месяца потерпевший перевел аферистке 2 миллионов 26 тысяч рублей. Гадалка убедила мужчину, что сначала снимет с его семьи порчу, а затем перечислит всю сумму обратно. Однако, когда он попросил вернуть ему деньги, женщина ответила отказом и перестала выходить на связь. Северянин понял, что его обманули, и обратился в полицию, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас правоохранители разыскивают преступницу, обманувшую таркосалинца. Также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».