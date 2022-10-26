В Муравленко прибыли 12 новых и экологичных автобусов

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко прибыли 12 новых автобусов, работающих на компримированном природном газе. Об этом сообщила глава города Елена Молдован.

- Транспорт для Крайнего Севера - с двойным остеклением и дополнительным подогревом салонов. Автобусы адаптированы для маломобильных пассажиров, оплата проезда - бесконтактная. Внутри установлены мультимедийные экраны и автоинформаторы, системы подсчета пассажиров, видеонаблюдения, пожаротушения и ГЛОНАСС, - сказала градоначальница.

Новые автобусы выйдут на городские улицы в следующем году. Их сразу будет видно по городскому бренду, который муравленковцам знаком и дорог.

Отметим, что транспорт поступил в город по решению губернатора Дмитрия Артюхова и Правительства Ямала. Это одно из самых главных событий Года экологии в регионе.