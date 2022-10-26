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НовостиЗдоровье26 октября 2022 8:29

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 октября 2022 года увеличилось на 19 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 26 октября 2022 года
Денис Михайлов
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 19 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 399.

При этом в больницы региона госпитализировано 7 человек, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 049 ямальцев.

В России выявлено 7 518 человек с COVID-19, госпитализирован - 1 451. Всего в стране зарегистрировано 21 394 360 случаев. Излечились от коронавируса 11 517 человек, скончались - 80.