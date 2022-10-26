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НовостиОбщество26 октября 2022 8:21

Жители Губкинского могут пройти начальную военную подготовку

Курсы проходят в молодежном центре «Современник»
Дмитрий Кошелев
Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

Жители Губкинского могут пройти начальную военную подготовку. Курсы проходят в молодежном центре «Современник» на базе клуба «Форпост».

- За короткий период слушателей бесплатно обучат азам тактики военных действий, огневой подготовке, военной медицине, ориентированию и топографии, - сказали в городской администрации.

Записаться на обучение может любой желающий старше 18 лет по телефону: 3-38-05. Занятия проводятся в удобное внерабочее время - с 18:00.

А чуть ранее жители Салехарда прошли двухдневные курсы по оказанию медпомощи пострадавшим. Теперь его участники могут дать оценку состояния человека, провести сердечно-легочную реанимацию и останавливать различные виды кровотечений Также всех пришедших научили пользоваться наружным дефибриллятором.