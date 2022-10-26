В Коротчаево завершается строительство ледового корта площадью 2 800 квадратных метров

Фото: администрация Нового Уренгоя

В районе Коротчаево завершается строительство ледового корта «Айсберг». Как отметили в администрации Нового Уренгоя, объект большой - общей площадью около 2 800 квадратных метров, современный и светлый.

- Спортсменов и посетителей ждут теплые раздевалки, душевые, имеется медицинский кабинет, оборудованы помещения для персонала, закуплена ледозаливочная машина. Осталось установить трибуны, звуковое и световое оборудование. Одновременно здесь смогут заниматься до 80 человек, - прокомментировали в мэрии.

В первую очередь в районе планируется развивать хоккей. Когда-то в Коротчаево была своя хоккейная команда «Ямальские пингвины», с вводом ледового корта интерес к этому виду спорта наверняка повысится.

Напоминаем, что в Коротчаево продолжается строительство дома на 150 квартир, предназначенного для переселенцев из ветхого жилья. Работы идут с опережением графика.