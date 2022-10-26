В Новом Уренгое мужчина до смерти забил супругу, а затем пытался уехать из страны

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении мужчины, до смерти забившего свою супругу 1991 года рождения. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, тело женщины обнаружили 25 октября в одной из квартир мкр. Восточный.

На теле погибшей присутствовали следы насильственной смерти - телесные повреждениями в области головы.

- В ходе выяснения обстоятельств ее кончины удалось установить, что смертельные удары потерпевшей (гражданке иностранного государства) нанес ее супруг. Видя, что женщина скончалась, злоумышленник предпринял попытку скрыться: вылетел в Москву, откуда намеревался покинуть страну. Однако правоохранительные органы отследили его передвижение и задержали в тот же день в аэропорту, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и собирают доказательства вины мужчины.