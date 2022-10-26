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Прокуратура Лабытнанги обязала мэрию обустроить сразу семь пешеходных переходов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, «зебры» отсутствовали на улицах Первомайская, Центральная, Студенческая, Полярная, Арктическая, Брусничная и Корчагинцев.

- Учитывая, что указанные участки автодорог имеют асфальтобетонное покрытие, двустороннюю жилую застройку, через них проходят муниципальные и межмуниципальные маршруты, то пешеходная зона здесь обязательна, - добавили в надзорном органе.

В связи с этим городской прокурор направил в суд исковое заявление, требуя от администрации обустроить тротуары на данных участках дорог.

Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены, фактическое исполнение решения находится на контроле ведомства.