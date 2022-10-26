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НовостиОбщество26 октября 2022 4:36

Прокуратура Лабытнанги обязала мэрию обустроить сразу семь пешеходных переходов

Дело дошло до суда
Павел Посевин
Фото представлено КП

Фото представлено КП

Прокуратура Лабытнанги обязала мэрию обустроить сразу семь пешеходных переходов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, «зебры» отсутствовали на улицах Первомайская, Центральная, Студенческая, Полярная, Арктическая, Брусничная и Корчагинцев.

- Учитывая, что указанные участки автодорог имеют асфальтобетонное покрытие, двустороннюю жилую застройку, через них проходят муниципальные и межмуниципальные маршруты, то пешеходная зона здесь обязательна, - добавили в надзорном органе.

В связи с этим городской прокурор направил в суд исковое заявление, требуя от администрации обустроить тротуары на данных участках дорог.

Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены, фактическое исполнение решения находится на контроле ведомства.