В Новом Уренгое пройдут матчи Ночной хоккейной лиги

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В предстоящие выходные, 29 и 30 октября, Новый Уренгой присоединится к сезону Ночной хоккейной лиги. Региональный чемпионат XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд пройдет в дивизионах «Любитель 40+», «Лига Надежды» (18+) и «Лига Мечты» (18+).

Так, 29 октября в ЛК «Льдинка» состоится встреча команд «Искра» (Новый Уренгой) - «Факел» (Новый Уренгой) - дивизион «Лига Мечты» (18+)

А 30 октября в КСК «ФАКЕЛ» пройдет игра среди команд: «Факел» (Новый Уренгой) и «Ямбург» (Новый Уренгой) - дивизион «Любитель 40+».

Победители в каждом дивизионе получат путевки и право представить Ямал на финальном этапе, который запланирован на май 2023 года в Сочи.

С 22 октября по 31 марта в ледовых баталиях примут участие 19 команд из Салехарда, Лабытнанги, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинского и Надыма.