Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Губернатор Дмитрий Артюхов встретился в Тюмени с мобилизованными ямальцами. По его словам, настрой у ребят очень правильный, боевой. Видно, что коллектив слаженный и с командованием есть хороший контакт.

- Лично проверил поступившее обмундирование и технику. Полностью решен вопрос с комплектом бронезащиты, жилеты и каски есть у каждого. Закуплены машины «УАЗ», необходимые инструменты, квадрокоптеры. Приближается зима, важно, чтобы на месте у ребят была возможность приготовить еду и согреться. Для этого предусмотрели печки, мобильные электростанции, полевые кухни. Заказали и уже получаем термобелье, флисовые комплекты, теплые куртки, перчатки. Если понадобится что-то дополнительно, то оперативно обеспечим, в том числе и батальон, который уже ушел, - рассказал Дмитрий Артюхов.

Фото: личная страница Дмитрия Артюхова в соцсети

Также губернатор упомянул о единоразовых выплатах в 300 тысяч рублей, положенных каждому мобилизованному. В минувшие выходные деньги получили почти все солдаты.

По всем вопросам родные и близкие мобилизованных северян могут обращаться на круглосуточную горячую линию: 8-800-200-34-11. Также свой вопрос можно написать писать в личные сообщения губернатору - каждое из них отрабатывает его команда.