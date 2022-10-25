Фото: Правительство ЯНАО

В ледовом дворце Салехарда начался капитальный ремонт, который пройдет а несколько этапов. Сначала специалисты приведут в порядок кровлю, внешние инженерные сети и укрепят фундамент. После этого запланировано обновление отделки и инженерной системы здания, а также благоустройство прилегающей территории.

- Подрядчик уже заменил участок сетей на входе в здание. Начат ремонт кровли. В ближайшее время работы войдут в активную фазу, - рассказал заместитель руководителя ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» Юрий Бойко.

Сейчас наиболее интенсивные работы проходят в части изысканий. С учетом текущих климатических изменений необходимо обследовать не только здание, но и оценить несущую способность грунтов под его основанием. По выявленному результату будут приняты необходимые проектные решения.

Ремонт пройдет без остановки деятельности ледовой арены.