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В Новом Уренгое участились случаи заражения ВИЧ-инфекцией. Как сообщили в пресс-службе городской больницы, за десять месяцев текущего года было выявлено 32 заболевших, это на шесть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Сейчас на диспансерном учете состоят 567 человек. Это люди трудоспособного возраста. Мужчин и женщин, у которых диагностирован вирус, примерно равное количество, - уточнили в медучреждении.

Напоминаем, что с начала года на Ямале выявили 123 новых случая заражения СПИДом. По словам главврач окружного СПИД-Центра Людмилы Воловой, на сегодняшний день 82,6% выявления ВИЧ-инфицированных в регионе приходится на возрастную категорию 30-59 лет. Инфекция вышла за пределы групп риска и поражает трудоспособное, социально активное население.