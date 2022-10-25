В Салехард приедут еще четыре мини-погрузчика для уборки снега

Фото: администрация Салехарда

Автопарк Салехарда пополнится новой дорожной техникой. Об этом рассказал глава города Алексей Титовский.

- Благодаря поддержке губернатора нашего округа в ноябре ожидаем еще четыре мини-погрузчика для уборки улиц от снега, - сообщил градоначальник.

На сегодняшний день техника АО «Салехарддорстрой» полностью готова к работе: самосвалы, грейдеры, фронтальные погрузчики, мини-погрузчики и другие. Все машины прошли техническое обслуживание, для них закуплены необходимые расходные материалы и запчасти.

- Ежедневно на салехардские улицы выходит 22 единицы снегоуборочной техники. В плане-графике уборки - как центральная часть города, так и отдаленные районы. В приоритете - подъезды к социальным учреждениям, - добавил Алексей Титовский.

Кстати, в зимний период АО «Салехарддорстрой» будет следить за состоянием дорог протяженностью более 132 километров.