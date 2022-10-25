Ямальцы стали чаще платить за услуги ЖКХ онлайн

МТС Банк изучил траты россиян на услуги ЖКХ в различных регионах. Анализируя данные карт своих клиентов с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года, финансовая организация пришла к следующим выводам: количество безналичных платежей за услуги ЖКХ выросло на треть – 33,3%, при этом общая доля онлайн транзакций за данную услугу составила 84%.

Это свидетельствует о растущей для россиян доступности цифровых государственных услуг, а это, в свою очередь, способствует повышению доступности финансовых сервисов, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях.

Оказался в списке и Ямал. Согласно данным, он занимает восьмое место в десятке регионов с наибольшим средним чеком за услуги ЖКХ – 2 870 рублей. Возглавили тройку лидеров Республика Саха (Якутия) – 4 090 рублей, Магаданская область – 4 020 рублей и Московская область – 3 730 рублей.

Стоит отметить, что все вышеперечисленные регионы, включая Ямал, входят в ТОР-10 регионов с самой большой заработной платой.

Меньше всего средний чек за ЖКХ в Пензенской области – 1 030 рублей, Республике Башкортостан – 1 130 рублей и Волгоградской области – 1 150 рублей.

В большинстве регионов с самым маленьким средним чеком более теплый климат, чем в регионах, где средний чек максимальный.