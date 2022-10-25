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НовостиОбщество25 октября 2022 9:24

Ямальцы стали чаще платить за услуги ЖКХ онлайн

Ямальцы стали чаще платить за услуги ЖКХ онлайн

Ямальцы стали чаще платить за услуги ЖКХ онлайн

МТС Банк изучил траты россиян на услуги ЖКХ в различных регионах. Анализируя данные карт своих клиентов с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года, финансовая организация пришла к следующим выводам: количество безналичных платежей за услуги ЖКХ выросло на треть – 33,3%, при этом общая доля онлайн транзакций за данную услугу составила 84%.

Это свидетельствует о растущей для россиян доступности цифровых государственных услуг, а это, в свою очередь, способствует повышению доступности финансовых сервисов, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях.

Оказался в списке и Ямал. Согласно данным, он занимает восьмое место в десятке регионов с наибольшим средним чеком за услуги ЖКХ – 2 870 рублей. Возглавили тройку лидеров Республика Саха (Якутия) – 4 090 рублей, Магаданская область – 4 020 рублей и Московская область – 3 730 рублей.

Стоит отметить, что все вышеперечисленные регионы, включая Ямал, входят в ТОР-10 регионов с самой большой заработной платой.

Меньше всего средний чек за ЖКХ в Пензенской области – 1 030 рублей, Республике Башкортостан – 1 130 рублей и Волгоградской области – 1 150 рублей.

В большинстве регионов с самым маленьким средним чеком более теплый климат, чем в регионах, где средний чек максимальный.