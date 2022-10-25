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Паромную переправу между Салехардом и Лабытнанги планируют закрыть 3 ноября. Пока это ориентировочная дата, но, по мнению синоптиков, именно к этому времени на реке может появиться устойчивый плавучий лед.

- В связи с наступлением отрицательной температуры работа паромов на маршруте Салехард - Лабытнанги продлится до 3 ноября. В дальнейшем работа переправы будет зависеть от погодных условий, но может остановиться в любой момент. Будем следить за текущей обстановкой, - сказал начальник отдела развития водного транспорта профильного департамента Алексей Костогрыз.

На данный момент переправа работает в ограниченном режиме. Сейчас жителям необходимо следить за текущими погодными условиями и планировать поездки заблаговременно.

Узнать информацию о работе паромной переправы можно по телефонам: +7 (34922) 7-17-04 и +7 (912) 420-40-46. Также за движением паромов можно наблюдать в режиме онлайн.