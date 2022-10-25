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НовостиЗдоровье25 октября 2022 8:23

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 октября 2022 года увеличилось на 35 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 25 октября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 35 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 380.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, скончался - 1. Всего с начала пандемии умерли 1 049 ямальцев.

В России выявлено 6 578 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 576. Всего в стране зарегистрировано 21 386 842 случая. Излечились от коронавируса 12 912 человек, скончались - 84.