Мобилизованные ямальцы начали получать единовременную выплату в 300 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Ямальцы, участвующие в специальной военной операции, получили единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в департаменте соцзащиты населения ЯНАО.

Напоминаем, что решение о дополнительной поддержке северян и их семей принял губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Обратиться за выплатой можно как дистанционно - через сайт окружной соцзащиты, так и очно - в месте призыва/сбора, где сотрудники ведомства принимают заявления.

При подаче документов следует предоставить только паспорт и банковские реквизиты. Сведения о приеме гражданина на службу будут запрошены автоматически в военном комиссариате региона.

Кроме того, для военнослужащих ямальцев и их семей предусмотрен ряд иных пособий и льгот, среди которых бесплатное лекарство для детей, оплата обучения в ВУЗе и прочее.