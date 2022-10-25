Мобилизованные ямальцы начали получать единовременную выплату в 300 тысяч рублей
Фото: Вера Зенина
Ямальцы, участвующие в специальной военной операции, получили единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в департаменте соцзащиты населения ЯНАО.
Напоминаем, что решение о дополнительной поддержке северян и их семей принял губернатор региона Дмитрий Артюхов.
Обратиться за выплатой можно как дистанционно - через сайт окружной соцзащиты, так и очно - в месте призыва/сбора, где сотрудники ведомства принимают заявления.
При подаче документов следует предоставить только паспорт и банковские реквизиты. Сведения о приеме гражданина на службу будут запрошены автоматически в военном комиссариате региона.
Кроме того, для военнослужащих ямальцев и их семей предусмотрен ряд иных пособий и льгот, среди которых бесплатное лекарство для детей, оплата обучения в ВУЗе и прочее.