В Коротчаево строительство 150-квартирного дома для жителей авариек идет с опережением графика

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В районе Коротчаево продолжается строительство дома на 150 квартир, предназначенного для переселенцев из ветхого жилья. Как рассказал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, работы идут с опережением графика.

- Контур здания полностью закрыт, установлены все оконные блоки. Сейчас идет монтаж системы отопления (90%), кровли (80%), утепление фасада (80%) и стяжка полов (70%). Как только на объект подадут тепло, рабочие приступят к внутренней отделке квартир, - отметил градоначальник.

Напоминаем, что на днях в Коротчаево открылась многофункциональная площадка под открытым небом. Новая территория для спорта и отдыха расположилась во дворе жилых домов №22/1, №22/2, №22/3, №22/4 и №22/5 по проспекту Мира. Здесь есть мини-футбольное поле, скейт-парк, велосипедные и беговые дорожки, зона уличных тренажеров, канатный комплекс.