За прошедшие сутки на ямальских дорогах пострадали трое водителей и один пассажир

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За прошедшие сутки на ямальских дорогах пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Около 07:20 утра на 807 километре трассы Сургут-Салехард» водитель автомобиля «Toyota» не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в препятствие и перевернулась. В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем, госпитализирован.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Около 20:30 вечера на регулируемом перекрестке улиц Магистральная - Проезд 5П в Новом Уренгое водитель «Renault», поворачивая налево, не пропустил автомобиль «Volkswagen», ехавший во встречном направлении. В результате ДТП оба водители и пассажир «Renault» получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 15 аварий, а с начала года - 3 795, в которых 18 человек погибли и 256 получили травмы, в том числе 35 детей.