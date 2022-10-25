На Ямале рыбоводы планируют заготовить 20 миллионов штук икры чира

Фото: Правительство ЯНАО

Специалисты Собского рыбоводного завода приступили к сбору икры чира от диких производителей. Для этого на реке Собь (в 60 километрах от поселка Харп) оборудовали базу с садковыми линиями.

Сейчас у рыбы - период нерестовой миграции. Рабочие неводами добывают ее и помещают для «дозревания» по разным садкам, отделяя женские особи от мужских. На данный момент в садковой линии находятся 563 самки и 1 134 самца чира. Здесь их будут держать до тех пор, пока температура воды составляет плюс два градуса - именно при таких условиях происходит процесс созревания самок.

Сбор икры - работа кропотливая и требует особых навыков. От ее качества напрямую зависит дальнейший процесс инкубации.

После получения икры рыб-производителей отпускают на волю, а полученный биоматериал отстаивают и оплодотворяют. Затем его доставляют в инкубационный цех Собского рыбоводного завода, где загружают в специальные аппараты Вейса. Там, под круглосуточным контролем, икринки будут находиться примерно до апреля. После инкубации произойдет выклев личинки будущего чира, и начнется процесс подращивания, который продлится до лета.

В этом году рыбоводы планируют заготовить не менее 20 миллионов штук икры.

- Преимущество икры от дикого производителя состоит в том, что она снимает проблемы дефицита посадочного материала чира. Всего с 2018 года специалистами Собского рыбоводного завода было собрано порядка 90 миллионов штук икры, - рассказал начальник отдела организации и регулирования рыболовства департамента АПК ЯНАО Дмитрий Коробейников.