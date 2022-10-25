Салехардским школьникам расскажут про полярный морской бой и научат управлять театральной куклой

Фото: администрация Салехарда

На Ямале подвели итоги окружного грантового конкурса среди некоммерческих организаций. Из 109 заявок комиссия отобрала лишь треть, в итоге среди обладателей оказались салехардский театр кукол «Жужа» и поисковый отряд «Карские экспедиции».

- Ямальцы не избалованы театрами, что уж говорить о детях из отдаленных поселков, воспитанниках интернатов, которые подолгу не видят родителей. Организация благотворительных спектаклей для детей в районах со сложной транспортной схемой - миссия проекта, - комментирует его автор Екатерина Дерюшева.

В грант заложены средства на создание новых кукол. Трудиться над героями будут новгородские мастера, работа продлится до марта.

Что касается поискового отряда, то его участники подготовили просветительский проект для школьников западной части округа «Полярный морской бой». Передвижная выставка проедет по всем школам и поведает молодежи об истории судоходства в Карском море и на Обской губе. Параллельно организаторы проведут научную конференцию, посвященную истории ледокола - участника морского боя времен Великой Отечественной войны.

Главная задача проекта - изучение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и увековечивание памяти защитников Отечества.