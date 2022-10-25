В Надымском районе капитально отремонтировали 30 домов из 38 запланированных

Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе подводят итоги капремонта домов. Так, в рамках региональной программы, в этом году в Надыме и Пангодах должны привести в порядок 38 домов. На 30 объектах работы уже полностью завершены.

В этом году в большинстве домов ремонтировали системы электроснабжения, в некоторых обновляли системы водоснабжения и кровлю.

Стоит отметить, что перечень выполняемых работ утверждается собственниками. В нескольких домах жильцы отказались от замены труб между квартирами, коммуникации обновили только в подвале.

Также в этом году преобразились фасады четырех домов города. Полностью завершены работы в доме №9/1 по Ленинградскому проспекту и доме №1 по улице Зверева. На завершающей стадии - ремонт дома №1 по улице Комсомольская и дома №2 по улице Зверева. Здесь осталось завершить обшивку балконов.

Кроме того, разработана проектная документация по капремонту 31 дома в последующие периоды.