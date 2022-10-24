Фото: Правительство ЯНАО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград трем ямальцам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, врачу ноябрьской станции скорой медицинской помощи Веронике Суриковой присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Женщина уже почти 20 лет спасает жизни ямальцев, в профессию врач она вошла еще будучи студенткой мединститута, работая медсестрой кардиологического отделения.

Сергей Штроткин, преподаватель таркосалинской детской школы искусств им. И.О. Дунаевского, получил звание заслуженного работника культуры РФ. В образовательном учреждении мужчина работает с 1992 году. Тогда он открыл класс балалайки и создал оркестр народных инструментов, которым руководит по сей день. Его коллектив - неоднократный победитель различных конкурсов.

А сотрудник АО «Ямалкоммунэнерго» Вячеслав Голлер получил звание «Заслуженный работник ЖКХ РФ». Он трудится в системе ЖКХ Муравленко уже более 25 лет. Все эти годы северянин внедряет технологии, оптимизирующие различные процессы в работе предприятия.