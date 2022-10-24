В Ноябрьск вернулись двое многодетных мобилизованных отцов

Фото: администрация Ноябрьска

Двух мобилизованных многодетных отцов из Ноябрьске вернули домой со сборного пункта в Тюмени. На учения их отправили еще до того, как в силу вступило распоряжение об отсрочке для тех, кто воспитывает троих детей, сообщает телеграм-канал «Мобилизация Ямал».

«На Ямале аннулировали еще две повестки о частичной мобилизации. Со сборного пункта в Тюмени вернули двоих мужчин из Ноябрьска. Оба - многодетные отцы. Были призваны до момента, когда начало действовать распоряжение об отсрочке для тех, у кого трое детей, сообщили в региональном ОНФ», - говорится в тексте сообщения.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что родители мобилизованного ноябрянина отправятся на фронт волонтерами. Это совместное желание супругов.