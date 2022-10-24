Фото: Правительство ЯНАО

В Год экологии на Ямале собрали более 24 тысяч батареек. Контейнеры стояли в детских садах, школах, торговых центрах, проектных офисах «Чистый Ямал» и «Уютный Ямал». Также были организованы акции по сортировке мусора, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

К сбору батареек присоединились жители Лабытнанги, Губкинского, Салехарда, Муравленко, Нового Уренгоя, а также Пуровского, Надымского, Приуральского и Тазовского районов. В итоге самыми активными стали губкинцы, которые сдали на переработку 10 тысяч батареек. Максимальный вклад в эту работу внесли ученики школы имени Ярослава Василенко.

- Акцию по сбору батареек мы поддержали с большим энтузиазмом. Общими усилиями получилось собрать 180 килограммов. Наша задача заключалась в том, чтобы донести детям, как важно соблюдать простые правила обращения с опасными отходами, ведь одна батарейка, выброшенная в обычное ведро, отравляет 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды, - рассказала педагог-организатор губкинской школы имени Ярослава Василенко Ирина Шароха.

Второе место среди муниципалитетов занял Новый Уренгой - горожане собрали почти семь тысяч, а на третьем месте расположился Салехард с четырьмя тысячами.