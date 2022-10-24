Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 октября 2022 года увеличилось на 49 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 49 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 345.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 048 ямальцев.

В России выявлен 7 329 человек с COVID-19, госпитализировано - 475. Всего в стране зарегистрировано 21 380 264 случая. Излечились от коронавируса 8 329 человек, скончались - 89.