Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье24 октября 2022 8:45

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 октября 2022 года увеличилось на 49 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале 24 октября 2022 года
Павел Посевин
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 49 человек. С начала периода количество заболевших достигло 148 345.

При этом в больницы региона госпитализировано 4 человека, скончались - 0. Всего с начала пандемии умерли 1 048 ямальцев.

В России выявлен 7 329 человек с COVID-19, госпитализировано - 475. Всего в стране зарегистрировано 21 380 264 случая. Излечились от коронавируса 8 329 человек, скончались - 89.