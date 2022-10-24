Скандальный тазовчанин, напавший на полицейского возле школы, выплатит штраф Фото: Вера Зенина

Тазовский суд поставил точку в деле местного жителя, который напал на полицейского возле школы. Об этом сообщил в пресс-службе регионального УМВД.

- Установлено, что 15 марта двое жителей поселка Тазовский устроили скандал в районе школы. Заметив происходящее, сотрудник образовательного учреждения вызвал полицию. Приехавшие на вызов инспекторы ГИБДД потребовали от правонарушителей успокоиться, на что у одного из мужчин возникла неадекватная реакция, - добавили в ведомстве.

Недовольный появлением правоохранителей, обвиняемый нанес одному из полицейских удар в область груди, за что и был задержан по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

В итоге суд обязал северянина выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Приговор уже ступил в законную силу.