Надымский парк дорожной техники пополнится на 15 машин и асфальтосмесительную установку

Фото: Правительство ЯНАО

К следующему сезону в Надыме увеличится парк дорожной техники. Ка сообщили в пресс-службе регионального правительства, в муниципалитет прибудут асфальтоукладчик, экскаватор, бульдозер, автогрейдер, катки и комбинированная дорожная машина - всего 15 единиц. Кроме того, дополнительно закупят асфальтосмесительную установку.

Новая асфальтосмесительная установка будет производить асфальтобетон, а технику задействуют в дорожно-строительных работах.

Техника станет дополнением к плановым 11 единицам, часть из которых уже поступила. Это уборочно-коммунальная машина на экотопливе и машина дорожной разметки. Ожидается поступление самосвалов, погрузчиков и экскаватора.

Программа обновления автопарков дорожной техники реализуется по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова. В этом году для муниципалитетов округа приобретут 116 единиц специализированных машин - 80 из них уже пришло.