Обуреваемый ревностью житель Ханымея до смерти забил соперника

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В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя поселка Ханымей, который до смерти забил соперника на любовно фронте. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 14 октября 2022 года обвиняемый избил на почве ревности своего знакомого, нанеся ему множество ударов кулаками и ногами в область головы. В момент конфликта оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге избитый северянин скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, а обвиняемого поместили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» о том, что в Тарко-Сале пьяный ревнивец до смерти забил сожительницу. Не сдержавшись, северянин нанес женщине множество ударов по голове и туловищу.