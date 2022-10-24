За минувшие выходные в Новом Уренгое задержали 4 пьяных водителей

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За минувшие выходные в Новом Уренгое задержали четырех нетрезвых водителей. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, один из них повторно управлял транспортом в пьяном виде, а еще один автолюбитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Всего с начала года сотрудники городского ГИБДД задержано более 250 водителей в нетрезвом виде, из них более 60 не имели водительских прав, кроме того, более 95 автолюбителей отказались от прохождения медосвидетельствования.

В Госавтоинспекции отмечают, что проблема нетрезвого вождения по-прежнему остается актуальной, с начала года по вине пьяных водителей в Новом Уренгое произошло 37 аварий, в 4 из которых пострадали люди.

Напоминаем, что за вождение в пьяном виде предусмотрена административная ответственность. Нарушителю грозит до 2-х лет лишения свободы и штраф до 30 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения предусмотрена уже уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.