Жители Ямальского района при поддержке нефтяников привели в порядок берег Обской губы

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

В Ямальском районе состоялась ежегодная экологическая акция «Родное, чистое село», организованная предприятием «Газпромнефть-Развитие». Экологические отряды, в которые вошли жители села Мыс Каменный, собрали более 50 кубометров мусора.

За четыре года в рамках проекта «Родное, чистое село» от мусора советских времен очистили почти 40 гектаров в окрестностях села. Экоотряды также благоустраивают территорию населенного пункта.

- Ямал воспринимается как чистый регион. И Ямальский район должен соответствовать этому статусу, несмотря на «историческое наследие», оставшееся еще с советской эпохи, когда шло активное промышленное освоение Крайнего Севера. Колоссальную поддержку в решении этого вопроса нам оказывают нефтегазодобывающие компании, которые заботятся о состоянии окружающей среды в регионах своей деятельности, - сказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Как отметил исполнительный директор крупного проекта «Газ Ямала» Максим Мишарин, экологическое направление является для «Газпромнефть-Развития» одним из приоритетных.

- Мы не ограничиваемся разовыми акциями, а проводим системные, направленные на улучшение качества жизни в Ямальском районе, проекты. Один из них - «Родное, чистое село». В течение нескольких лет мы, в партнерстве с администрацией муниципалитета, организуем акции по уборке мусора, участвуем в сносе ветхого жилья и строительстве новых домов, а также поддерживаем экологические инициативы жителей с помощью грантового конкурса «Родные города», - рассказал Максим Мишарин.

Отметим, что «Родные города» – это программы социальных инвестиций «Газпром нефти», направленная на повышение качества жизни в регионах деятельности компании.