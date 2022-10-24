Ямал представит коллекцию кукол и национальных костюмов на всероссийском фестивале

Фото: Правительство ЯНАО

Ямал примет участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Национальный костюм народов России «Марий вурген пайрем унала ӱжеш», который пройдет с 28 по 30 октября в Йошкар-Оле.

Арктический регион представят специалисты окружного Дома ремесел Александр Кулиш и Ирина Окотэтто, а также специалисты Приуральского районного краеведческого музея Надежда Шушарина и Екатерина Маламыжева. Они привезут с собой коллекцию кукол и национальных костюмов.

Так, мастера Дома ремесел примут участие в номинациях «Сценический костюм» и «Аксессуары». Одежда, созданная Александром Кулишом, выполнена в традициях селькупского народа, а ненецкая художница Ириной Окотэтто сшила девять сумок, называемых туча или же тучан.

Фото: Правительство ЯНАО

Приуральский районный краеведческий музей представит коллекцию кукол «Нас 36» в национальной одежде народов, представители которых проживают в Приуралье. Всего выполнено 36 нарядов, точно воспроизводящих по технологии изготовления и материалам традиционную женскую одежду конца XIX века.

Участие в фестивале-конкурсе примут мастера и творческие коллективы из 19 субъектов Российской Федерации.

Имена победителей будут названы в конце октября.