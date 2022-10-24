Добропорядочную жительницу Пуровска задержали за сбыт наркотиков в крупном размере

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В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении 46-летней жительницы поселка Пуровск, обвиняемой в сбыте наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщину задержали во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, ранее у нее не было проблем с законом.

- Обвиняемая сбыла своему знакомому наркотик синтетического происхождения весом 3,544 грамма, что является крупным размером. На допросе в районном отделе внутренних дел женщина призналась в содеянном, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас северянка находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ей грозит до двадцати лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что ямальская полиция задержала двух любителей наркотиков. На них заведены уголовные дела.