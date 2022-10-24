Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард стали лидерами по числу преступлений

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Ямальская прокуратура опубликовала подробную статистику преступлений, совершенных в регионе за девять месяцев 2022 года.

Так, согласно приведенным сведениям, лидерами по количеству преступлений стали Новый Уренгой - 975 (-16,5%), Ноябрьск - 904 (-4,5%) и Салехард - 744 (+13,8%). Далее идут Надым - 474 (-9,5%), Пуровский район - 413 (-15%), Лабытнанги - 334 (-6,7%), Губкинский - 244 (+3%), Тазовский район - 239 (-14,3%), Муравленко - 208 (-16,8%) и Ямальский район - 162 (-19%). Замыкают список Приуральский район - 119 (-18,5%), Шурышкарский район - 56 (+19,1%) и Красноселькупский район - 52 (-24,6%).

При этом преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершено 1 786 (-8,5%), а мошенничеств - 810 (-29,4%)

Кроме того, совершено 34 убийства (-2,9%), 6 разбоев (-25%), 52 грабежа (+26,8%) и 968 мошенничеств (-28,9%). Также зафиксировано 1 175 краж (-11,7%): 24 из квартир (-35,1%), 26 транспортных средств (+44,4%), 337 с банковского счета (-31,9%).

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - 40 (-2,4%), в том числе со смертельным исходом 12 (+9,1%).

Благодаря прокуратуре раскрыто 100% (+5,3%) преступлений, связанных

с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека и 57,7% преступлений, (+6,9%) связанных с незаконным оборотом наркотиков.