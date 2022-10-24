Глава Салехарда намерен сдать нормативы и получить значок ГТО

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский намерен сдать нормативы и получить значок ГТО. Об этом он заявил в своих соцсетях.

По его словам, с каждым годом в окружной столице повышается интерес к здоровому образу жизни. Систематические занятия спортом стали популярны и престижны среди детей, молодежи, семей и коллективов, то есть, каждый второй салехардец ведет активный образ жизни.

- Сегодня присоединился к сдаче нормативов ГТО. Путь к заветному значку продолжу на следующей неделе. С начала года уже более тысячи горожан сдают нормативы комплекса, более 200 выполнили на золотой значок. Это радует, - сказал градоначальник.

Кстати, при наличии знаков ГТО действует система скидок на посещение муниципальных спортивных залов. За золотой знак ГТО скидка предоставляется скидка в 50%, за серебряный - 20%, за бронзовый - 10%.