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НовостиОбщество24 октября 2022 3:42

Тазовская поликлиника пополняется новым оборудованием

На днях в медучреждение пришел новый флюорограф
Денис Михайлов
Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсети

Тазовская поликлиника пополняется новым оборудованием. Например, на днях в медучреждение пришел новый флюорограф российского производства «ПроМатрикс-РП». Теперь жители района смогут пройти обследование органов грудной клетки при более низком облучении.

Раннее, благодаря губернатору Дмитрию Артюхову, в поликлинике появился еще один нужный аппарат - маммограф. Это даст возможность пациенткам проходить обследование для исключения заболеваний рака.

Крое того, в медучреждение доставили портативный УЗИ-аппарат и новое оборудование для биохимического анализа крови. Теперь лаборатория может исследовать около 400 анализов крови за час.

- Очень рад, что продолжается укомплектование нашей поликлиники современным медицинским оборудованием. Это особенно важно в профилактике и сохранении здоровья тазовчан! - отметил глава муниципалитета Василий Паршаков.