Муравленко отправил 700 килограммов гуманитарной помощи жителям Донбасса и военнослужащим

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Почти 700 килограммов гуманитарной помощи отправили из Муравленко жителям Донбасса и военнослужащим. Об этом сообщила глава муниципалитета Елена Молдован.

Так, муравленковцы собрали продукты, средства гигиены, теплые вещи, медикаменты, строительные инструменты и еще много необходимого. Упаковать и загрузить коробки помог магазин «Доброцен», а сам сбор вещей организовала партия «Единая Россия».

- Водитель большегруза Владислав говорит, что это не первая его поездка с гуманитаркой. Он их не считает, просто садится за руль и едет. Знает, что его помощь нужна и здесь, и там. К нам заехал по пути из Нового Уренгоя. Дали пирожков ему с собой в дорогу, - рассказала градоначальница.

Из Муравленко водитель отправится в Ноябрьск за следующим грузом, а затем - в Ростовскую область. Там коробки передадут в распределительный центра, а уже оттуда, после сортировки, доставят мирным жителям и бойцам в зону СВО.