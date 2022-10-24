В Надыме собирают музыкальные инструменты для Волновахской детской школы искусств

Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе стартовала благотворительная акция «Звуки добра». Как отметил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских, ее цель - собрать музыкальные инструменты для Волновахской детской школы искусств.

- Уверен, мы, как и всегда, не останемся равнодушными, и в наших сердцах будут звучать звуки мира и добра, - отметил управленец.

Принять участие могут все желающие. Для этого достаточно принести музыкальный инструмент в городскую детскую школу искусств №1 или №2 с 22 по 26 октября. При этом он не обязательно должен быть новым. Можно принести что-то, на чем передумал играть ребенок, или что не пригодится в дальнейшем.

Напоминаем, что также в Надымском районе проходит акция по сбору вязаных вещей для мобилизованных. К ней присоединились уже многие поселения.