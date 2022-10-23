На Ямале 23 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 63 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 октября 2022 года увеличилось на 63. Всего с начала пандемии ковид подхватили 148 296 человек.

По состоянию на 23 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 54,8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 7 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 73 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 10 578 человек, или на 29,6% меньше в сравнении с 22 октября 2022 года. Выявлено 8 672 новых случая. Умерло за сутки 88 человек.