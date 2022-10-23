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НовостиЗдоровье23 октября 2022 8:45

На Ямале 23 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 63 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 23 октября 2022 года
Дмитрий Кошелев
На Ямале 23 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 63 человека.

На Ямале 23 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 63 человека.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 октября 2022 года увеличилось на 63. Всего с начала пандемии ковид подхватили 148 296 человек.

По состоянию на 23 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 54,8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 7 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 73 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 10 578 человек, или на 29,6% меньше в сравнении с 22 октября 2022 года. Выявлено 8 672 новых случая. Умерло за сутки 88 человек.