У летевшего в Салехард самолета треснуло лобовое стекло. Фото: Архив "КП"

У летевшего в Салехард самолета Ан-26треснуло лобовое стекло. Трещина образовалась на внешней обогреваемой части.

По данным телеграмм-канала Авиаинцидент, это произошло накануне, 21 октября. О происшествии сообщил экипаж воздушного судна. По их словам, трещина поползла со стороны командира воздушного судна.

«Силовая часть в порядке. Борт в порядке, на герметичность не влияет. Самолет благополучно приземлился на аэродроме Салехарда», – информирует телеграм-канал. Отметим, что борт принадлежит ФСБ России.