У летевшего в Салехард самолета треснуло лобовое стекло.
Фото: Архив "КП"
У летевшего в Салехард самолета Ан-26треснуло лобовое стекло. Трещина образовалась на внешней обогреваемой части.
По данным телеграмм-канала Авиаинцидент, это произошло накануне, 21 октября. О происшествии сообщил экипаж воздушного судна. По их словам, трещина поползла со стороны командира воздушного судна.
«Силовая часть в порядке. Борт в порядке, на герметичность не влияет. Самолет благополучно приземлился на аэродроме Салехарда», – информирует телеграм-канал. Отметим, что борт принадлежит ФСБ России.