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НовостиПроисшествия23 октября 2022 6:22

У летевшего в Салехард самолета треснуло лобовое стекло

Трещина образовалась на внешней обогреваемой части
Денис Михайлов
У летевшего в Салехард самолета треснуло лобовое стекло.

У летевшего в Салехард самолета треснуло лобовое стекло.

Фото: Архив "КП"

У летевшего в Салехард самолета Ан-26треснуло лобовое стекло. Трещина образовалась на внешней обогреваемой части.

По данным телеграмм-канала Авиаинцидент, это произошло накануне, 21 октября. О происшествии сообщил экипаж воздушного судна. По их словам, трещина поползла со стороны командира воздушного судна.

«Силовая часть в порядке. Борт в порядке, на герметичность не влияет. Самолет благополучно приземлился на аэродроме Салехарда», – информирует телеграм-канал. Отметим, что борт принадлежит ФСБ России.