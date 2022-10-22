В Ноябрьске осудят безработного вора металлического кабеля, ударившего кулаком полицейского Фото: Татьяна Коркина

В Ноябрьске завершено расследование сразу двух уголовных дел по статьям «Покушение на кражу» и «Применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» против 27-летнего ранее судимого безработного.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, в августе 2022 года, ночью, мужчина проник на промышленную базу предприятия, чтобы украсть металлический кабель. Правда, бдительные полицейские, которые патрулировали окраины города, его заметили. Когда они попытались его задержать, мужчина стал сопротивляться и ударил одного из них кулаком.

Сейчас следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем уголовные дела с обвинительным заключением направили прокурору для утверждения.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Лабытнанги пьяный мужчина побил полицейского, приехавшего на вызов.