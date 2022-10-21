Житель Салехарда отправится в тюрьму за пьяное вождение

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В Салехарде вынесли приговор в отношении 24-летнего местного жителя, который в очередной раз сел пьяным за руль. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

- Установлено, что в мае текущего года обвиняемый употребил алкоголь, после чего сель за руль и отправился кататься по городу. Как итог - он попал в ДТП, - прокомментировали в ведомстве.

Тогда сотрудники ГИБДД задержали мужчину и отстранили от вождения. Кроме того, полицейские выяснили, что это не единственное нарушение северянина.

- Гражданин уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление, ему назначалось наказание в виде лишения свободы условно, - добавили в надзорном органе.

Учитывая все вышеперечисленное, суд приговорил мужчину к 1 году и 4 месяцам в исправительной колонии общего режима. Также у северянина забрали водительские права на 4 года и 6 месяцев.