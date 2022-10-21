Более 200 жителей Салехард обучат оказанию неотложной помощи

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда активно проходя двухдневные курсы по оказанию помощи пострадавшим. Проводит их главный врач станции скорой медицинской помощи Ноябрьска Виктор Гордиенко и специалист по гражданской обороне Андрей Джус.

- Всего в обучении принимают участие более 200 человек. Это представители ГО и ЧС, сотрудники спорта, соцзащиты, волонтеры-медики, - прокомментировали в региональном депздраве.

После практического курса участники смогут дать оценку состояния пострадавшего, провести сердечно-легочную реанимацию, научатся пользоваться наружным дефибриллятором и останавливать различные виды кровотечений.

В ближайшие дни эксперты отправятся в Ямальский и Шурышкарский район. До конца января 2023 года курсы пройдут во всех муниципалитетах округа.